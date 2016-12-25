رينار قضى نهاية الأسبوع بالسنغال ويسافر غدا إلى الإمارات لبدء معسكر المنتخب

علم الصباح أن الناخب الوطني هيرفي رونار، أنهى احتفالاته بأعياد الميلاد بالسنغال اليوم الأحد، وسيسافر إلى الإمارات غدا لبدء معسكر المنتخب الوطني استعدادا لكأس إفريقيا بالغابون في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب غدا الاثنين بالإمارات، إذ سيتوافد اللاعبون تباعا انطلاقا من الساعات الأولى من صباح غد.

وحسب مصادر مقربة من المنتخب، تتوجه بعثة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الثلاثاء المقبل، تضم 18 فردا، منهم مساعدين لرينار ولاعبي البطولة الذين استدعاهم الناخب الوطني إلى معسكر الإمارات، إذ يتعلق الأمر بإسماعيل الحداد وأمين عطوشي من الوداد الرياضي، ومحمد النهيري لاعب الفتح الرياضي.

ويعتبر معسكر الإمارات الأهم قبل بداية منافسة كأس إفريقيا، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت لائحة رينار، بعد إبعاده لعمر القادوري لاعب نابولي الإيطالي وحكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام.

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