التونسيون يطالبون بإسقاط الجنسية عن الجهاديين ورفض عودتهم

حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس، الحكومة من أن عودة جهاديين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى “صوملة” البلاد مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم.

وقالت “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” في بيان “على الحكومة اتخاذ اجراءات استثنائية صارمة في شانهم، المنع من العودة، وان اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد”.

وحذرت من أن “عودة الارهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد”.

وأضافت أن “القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية (في الشرق الأوسط) سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره”.

وقالت إن هؤلاء “الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية”. محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع “الخلايا النائمة بالداخل (..) جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر”.

واتهمت النقابة “أطرافا حزبية وجمعياتية” تونسية لم تسمها بـ”محاولة تبييض” المقاتلين التونسيين في الخارج و”التشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة”.

ولفتت إلى “وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الارهابية” .

“والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” هي أول نقابة أمنية تأسست في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

وتقول النقابة إنها الأكثر تمثيلا لقوات الأمن في تونس، وأنها تضم أكثر من 40 ألفا منتسبا من حوالي 75 ألف عنصر أمن في البلاد.

والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لعودة جهاديين تونسيين من الخارج تحت مسمى “التوبة”.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية”.

كما رددوا شعارات معادية لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الشريكة في الائتلاف الحكومي الحالي، والذي كان أول من دعا (في 2015) إلى “فتح باب التوبة” أمام الجهاديين الراغبين في العودة إلى البلاد شرط أن يتخلوا عن العنف.

أ.ف.ب

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