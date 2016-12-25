شباط يقول إن موريتانيا أرض مغربية والجيران مصدومون

قال حميد شباط، إن موريتانيا أرض مغربية، وذلك أمس السبت في تصريح صدم جيران المغرب.

وتطرقت الصحافة الموريتانية لتصريحات شباط صباح اليوم الأحد بقوة، مبرزة أن شباط قال إن “هناك مؤامرة تقودها الجزائر وموريتانيا لإنشاء خط فاصل بين المغرب وإفريقيا في الوقت الذي يخوض فيه المغرب معركة دبلوماسية للعودة للحاضنة الإفريقية”.

وقال شباط إن البوليساريو أصبح اليوم في المحيط الأطلسي، إذ ينشط فوق أرض مغربية، سواء كانت في الجنوب المغربي أو في الحدود الموريتانية.

وأثارت تصريحات شباط غضبا عارما في موريتانيا، علما أن الصحافة المحلية كانت تنفي بشكل مستمر في الفترة السابقة، ضلوع الجيش الموريتاني في عمليات استفزاز خطيرة مع مقاتلي البوليساريو في الجنوب المغربي.

تعليقات