الملك يبعث برسالة هامة لبنكيران بخصوص الحكومة

بعث الملك محمد السادس، رسالة هامة لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، عن طريق مستشاريه عبد اللطيف المانوني وعمر القباج.

وعلم الصباح أن مستشاري الملك، أكدوا لرئيس الحكومة انشغال الملك الكبير بخصوص تأخر خروج تحالفه الحكومي إلى الوجود، مؤكدين له، أن الملك يتمنى ان يتغلب بنكيران على الصعوبات في أقرب وقت من أجل الإعلان عن حكومته قريبا.

وأبلغ الملك عن طريق مستشاريه بنكيران، بانتظارات الشعب من الحكومة المقبلة، بناء على برنامج حكومي واضح وشفاف وطموح.

واستعصى على بنكيران تشكيل الحكومة طيلة الأشهر الماضية، بعدما وافقت ثلاثة أحزاب فقط على دخول التجربة الحكومية المقبلة، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، فيما وضع التجمع الوطني للأحرار شروطا واضحة.

تعليقات