مكافحة الإرهاب… إشادة دولية

لم يتوقف إشعاع المغرب محليا في مكافحة الإرهاب، بل حظيت جهود المملكة في هذا الباب بإشادة دولية، سيما بعد التعاون الكبير للاستخبارات المغربية، مع جيرانها في الضفة الأخرى من المتوسط، نتيجة الأحداث الإرهابية الأليمة التي مرت بها.

وأشادت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، بالمجهودات الأمنية والتعاون البناء في مكافحة الظاهرة وتبادل المعلومات، بل شارك المغرب في مؤتمرات استخباراتية عاليمة أبرزها الندوة الدولية حول الإرهاب التي نظمت بسان بيتيرسبورغ والتي حضرها مدير الإدارة العامة للأمن الوطني وألقى فيها كلمة مطولة، ثم المباحثات التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جمعت حموشي بمديري مختلف أجهزة الاستخبارات.

أما محليا فقد تصاعدت في 2016 وتيرة المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها المصالح الامنية في محاربة الارهاب. وأفشلت عناصر مراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية مخططات إرهابية وشيكة كانت تستهدف مناطق حساسة وأجانب وشخصيات أمنية ومسؤولين.

وارتفع عدد الموقوفين في قضايا الإرهاب في السنة الجارية إلى حوالي 150 متهما، أي بنسبة بلغت زيادة ب 50 في المائة مما أوقف السنة الماضية التي لم يتعد المعتقلون بتهم الإرهاب فيها، 100 شخص. ورغم تطور عمل التنظيمات الإرهابية، التي تتبنى الفكر الداعشي، ويقظتها وتخفيها، إلا أن نجاعة المقاربة الاستباقية مكنت من الوصول إلى خلايا أفرادها الذين لم يستقروا في مكان واحد، بل تشتتوا في مدن مختلفة، حتى لا يثيروا الشبهات. بل أحبط “بسيج” حتى مخططات تجنيد الفتيات في محاولة لاستغلال هذه الفئة التي تكون بعيدة عن الأضواء، وتبنت خلية الجهاد النسائي، إستراتيجية أساسية، تتمثل في تجنيد القاصرات، وهي التقنية التي جرى تجريبها في فرنسا وأيضا في نيجيريا مع بوكوحرام، خصوصا أن القاصرات يكن خارج مراقبة الأجهزة الأمنية، ما يتيح فرضيات تحقق الأغراض الإرهابية.

وبالإضافة إلى الموقوفين المغاربة مكنت العمليات الاستباقية ذاتها من اعتقال أجانب ضمنهم مواطن تشادي وفرنسي وجزائري، في خلايا متفرقة، كانت تستهدف إنجاح ما فشل فيه الآخرون.

مصطفى صفر

تعليقات