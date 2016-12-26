تمرد ورصاص في عكاشة

سيظل الخميس 28 يوليوز، راسخا في ذهن المغاربة والبيضاويين على الخصوص، فيه حاول 2000 سجين الفرار من إصلاحية عكاشة. خلفت تلك الأحداث، والتي اعتاد المغاربة متابعتها على أفلام الحركة الأمريكية، إصابة 19 سجينا و17 من العناصر الأمنية.

شكلت العملية إحراجا كبيرا للمصالح الأمنية بالبيضاء، إذ لأول مرة تجد نفسها أمام تهديد حقيقي، اضطرت فيه عناصرها إلى إطلاق 57 رصاصة لإخماد التمرد ومنع المعتقلين من الفرار. لم تتردد المندوبية العامة للسجون في إصدار بيان لشرح ما حدث، تفاديا لأي تأويلات مغلوطة، تحدثت فيه عن تخطيط محكم من قبل بعض النزلاء من أجل تنفيذ عملية الفرار، عبر إضرام النار بالجناح 7 بحي الرحمة، أتى على 12 سريرا، ما دفع حراس السجن لإخراج الجميع إلى ساحة المعقل، بعد ارتفاع حالات اختناق بين النزلاء مباشرة بعد إخماد رجال مطافئ هذه النيران، وهي الفرصة التي استغلت بإتقان، لتنطلق أول شرارة تمرد، قبل أن تشارك فيها أغلبية المعتقلين، مستغلين العدد القليل لحراس السجن.

بدأت المواجهة في الساحة، رشق فيها النزلاء حراس الأمن والموظفين بالحجارة، قبل أن يشرعوا في احتلال مرافق المعقل الواحد تلو الآخر، وإضرام النار في حافلة لنقل السجناء وسيارات إسعاف وأخرى تابعة للسجن. صدرت تعليمات باستخدام السلاح الوظيفي، ما حسم المواجهة، خصوصا بعد حضور فرقة أمنية خاصة، التي اقتحمت المعقل وسلم النزلاء أنفسهم أفواجا

م . ل

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