مسيرة جديدة احتجاجا على ضرب مجانية التعليم

بعد المسيرات الجهوية التي نظمها أتباع نوبير الأموي، الأحد الماضي، ب12 مدينة، احتجاجا على ضرب مجانية التعليم العمومي، وتوصية كل من مجلس عزيمان التي وجدت لها أثرا في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم، بفرض رسوم مالية على آباء وأولياء التلاميذ، في التعليم التأهيلي، وتعميمها لتشمل التعليم العالي ومختلف الجامعات، دعا أتباع مخارق، هذه المرة إلى مسيرة وطنية، ستجوب شوارع العاصمة، بعد غد (الأحد)، تأكيدا على رفض المس بمجانية التعليم العمومي، بكل مستوياته.

وفي السياق ذاته، تعتزم الشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، النزول بقوة إلى ساحة باب الأحد صباح بعد غد، للتأكيد على “رفض الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مسألة تمويل التعليم، الذي تضمنه أيضا مشروع القانون الإطار، الساعي إلى تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم”، إذ تضيف مصادر من الإطار النقابي، أن هذا الرفض يأتي في سياق إجماع مختلف الفاعلين والمعنيين، بالأمر، نقابيين كانوا أم أسرا، أو حتى جمعيات بالمجتمع المدني، شجبت جميعها التوجه الجديد الذي تسعى الحكومة إلى فرضه ومن خلاله إثقال كاهل المواطنين بمصاريف جديدة، تساعدها على التخلي عن إحدى دعامات القطاعات الاجتماعية.

وحسب المصادر ذاتها، تكشف الحسابات العمومية للتربية والتكوين المنجزة من طرف الوزارة أن الأسر، في ظل “المجانية” الحالية، تتحمل 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للتمدرس ببلادنا، نسبة تقول الشبيبة إنها تظل فوق مستوى غالبية الأسر التي تضطر إلى تعليم أبنائها بالمدرسة العمومية، مؤكدة أن مسيرة الأحد، هي إنذار ثان للحكومة تؤكد تشبث عموم المغاربة، من مختلف الأطياف بمجانية التعليم العمومي بكل مستوياته ورفضهم للسياسات التقشفية الحكومية الساعية إلى وأد التعليم العمومي وضرب جودته ومردوديته لتنفير الأسر وتوسيع قاعدة زبائن المؤسسات التعليمية الخاصة، مشددة على أن قطاع التربية والتكوين مطالب بتوفير مناصب شغل قارة ودائمة، تتماشى مع حاجة المجتمع للخدمات العمومية، وفي حجم الخصاص المتفاقم جراء السياسات الحكومية التقشفية والتخريبية للمرفق العام ولمكتسبات العاملين به.

من جهته، شدد التنسيق النقابي الذي يضم النقابات التعليمية للمركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فضلا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أن مجانية التعليم العمومي، خط أحمر، لا يمكن تجاوزه، إذ خلص اجتماع عقده المسؤولون عن النقابات الخمس، أخيرا إلى “ضرورة التصدي لأي محاولة للإجهاز أو ضرب الحق الإنساني والدستوري في تعليم عمومي جيد ومجاني لجميع أبناء الشعب المغربي”.

هجر المغلي

تعليقات