بنكيران وشباط يضغطان على أخنوش بـ”سماك الحسيمة”

بعد مرور 50 يوما على اعتقال ثلاثة موظفين بقطاع الصيد البحري في قضية مقتل “سماك الحسيمة”، دخل الذراعان النقابيان لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال، بشكل مفاجئ، أول أمس (الأربعاء)، على خط قضية سماك الحسيمة، وأعلنا انضمامهما إلى دينامية الاحتجاجات التي انخرطت فيها نقابتا المخارق والأموي، للدفاع عن براءة موظفي الصيد المعتقلين على خلفية حادثة الوفاة.

وسينطلق تنفيذ التحول المفاجئ في موقف الاتحاد العام للشغالين (حزب الاستقلال) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (بيجيدي)، ممثلا في الانضمام إلى الخطوات الاحتجاجية التي دشنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع الصيد منذ صبيحة الاعتقال، بالمشاركة في إضراب وطني بكافة المرافق التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يسيرها عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وسينظم الإضراب الوطني الموحد الأول في القطاع منذ تولي عزيز أخنوش لشؤون الوزارة قبل 10 سنوات، وفق أول بلاغ مشترك بين النقابات الأربعة، “احتجاجا على استمرار اعتقال موظفين أبرياء طبقوا القانون وحاربوا الفساد”، ويرمي إلى شل قطاع الصيد البحري، ومرافقه التابعة، كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للصيد البحري، لدفع الوزارة إلى تبني براءة موظفيها بالحسيمة والدفاع عنهم أمام القضاء.

ورغم أن الانضمام المفاجئ لنقابتي شباط وبنكيران، لا يخلو، بسبب سياقه الزمني، من إشارات سياسية مرتبطة بخلافات مشاورات تشكيل الحكومة، إلا أن القادة النقابيين لموظفي الصيد، الذين دشنوا معركة الدفاع عن براءة زملائهم، من قبيل مراد الغزالي، الكاتب الوطني لنقابة موظفي الصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لا يتفقون مع تلك القراءة، ونأوا بأنفسهم عن قراءة نيات زملائهم في نقابتي الاستقلال و”بيجيدي”.

وفي هذا الصدد، قال الغزالي، في اتصال أجرته معه “الصباح”، بنبرة محتفية بـ”وحدة صف جامعات المركزيات النقابية تنديدا باعتقال الموظفين”، إن “مسألة التنسيق لتتوحد نقابات القطاع في معركة موحدة، سعينا إليها منذ مدة، وانتهى الآن باقتناع الجميع، وبالتالي فالمسألة نقابية محضة، وأخلاقيا وإنسانيا، الدافع هو الإيمان ببراءة زملائنا المعتقلين في الحسيمة وبغض النظر عن أي توجهات أو قراءات”.

ويأتي الاستعداد لإضراب وطني موحد في قطاع الصيد البحري، أياما، بعد رفض قاضي التحقيق، إبان جلسة التحقيق التفصيلي مع المتهمين، طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع موظفي الصيد المعتقلين على خلفية مقتل سماك الحسيمة من أجل التزوير في محرر رسمي والقتل غير العمد، ويتعلق الأمر بالمتهمين عبد المجيد احمراوي، رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، ورشيد الركراكي، مندوب الوزارة، ومحمد شراف، رئيس مصلحة الصيد البحري.

ويتشبث موظفو قطاع الصيد البحري والبياطرة التابعون له، ببراءة زملائهم، بالنظر إلى أن إنجازهم محضر الإتلاف الفوري لبضاعة الراحل محسن فكري، بالقلم على ورقة بيضاء، ليس تزويرا، ويشددون على أن تلك الطريقة هي السائدة على الصعيد الوطني من قبل كافة الأعوان المحلفين التابعين للوزارة، إذ أن القوانين “لا تحدد شكليات مسطرة الإتلاف، وتنص فقط على الإتلاف الفوري”.

ويؤكد موظفو الصيد أيضا، أن الإمكانيات التي تتيحها الوزارة لهم، لا تسمح بتحرير محضر مرقون على الفور، فيتم إرجاؤه إلى حين العودة إلى المكتب من الميدان، وبالتالي يرى الموظفون أن الوزارة مطالبة بتهنئة موظفيها بالحسيمة على صرامتهم في تطبيق القانون ضد محسن فكري وبضاعته، والمسارعة إلى مؤازرتهم أمام القضاء والاعتراف أن المحضر غير مزور ومنسجم مع التعليمات التي يتلقاها أعوانـــــــها وموظفوها بخصوص محاربــــــــــة الصيد غير القانوني والجائر للأسماك.

امحمد خيي

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