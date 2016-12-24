صادم … ألمانيا ترحل التونسيين إلى بلادهم بعد هجوم برلين الإرهابي

قالت وكلات أنباء دولية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طالبت بتسريع وثيرة ترحيل تونسيين رفض لهم طلب اللجوء.

وأكدت المصادر نفسها، أن المستشارة الألمانية، اتصلت بالرئيس التونسي مباشرة، لتبلغه بالخبر، وذلك بعد تورط التونسي أنيس العامري في هجوم برلين الإرهابي الاثنين الماضي.

واعتبر قرار ميركل مفاجئا للتونسيين، إذ اضطرت إلى اتخاذه بعدما تعرضت لانتقادات كبيرة بخصوص تعاملها مع اللاجئين العرب في المدن الألمانية.

ومن المقرر أن ترحل ألمانيا بناء على هذا القرار، تونسيين كثر إلى بلادهم في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بتعاون مع السلطات التونسية.

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