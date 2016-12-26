150مليونا للتخلي عن لكحل

الموساوي وولد الحاج يغيبان وشكوك حول الصالحي

اشترط مسؤولو المغرب التطواني 150 مليون سنتيم للتخلي عن ياسين لكحل، لاعب الفريق لصالح أولمبيك خريبكة، الراغب في ضمه إلى صفوفه.

وسيعقد مسؤولو الفريقين اجتماعا بعد غد (الاثنين) أو الثلاثاء المقبل من أجل التفاوض بخصوص انتقال لكحل إلى خريبكة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعاد لكحل إلى صفوف فريقه بعد أن قضى ثلاثة مواسم رفقة الوداد الرياضي.

ومن جهة أخرى، يغيب حمزة الموساوي وسلمان ولد الحاج، لاعبا المغرب التطواني عن مباراة فريقهما أمام أولمبيك آسفي، المقررة مساء غد (الأحد) لحساب الدورة 14 من البطولة الوطنية للقسم الأول، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة ياسين الصالحي في المباراة نفسها. ويعود غياب الموساوي إلى جمعه لأربعة إنذارات فيما يغيب ولد الحاج بسبب الإصابة.

وتحوم الشكوك حول إشراك ياسين الصالحي في المباراة بسبب عدم خوضه حصصا تدريبية رفقة الفريق خلال الأسبوع الجاري واكتفائه بحصص للركض حول ملعب سانية الرمل، بعد تجدد آلامه.

أحمد نعيم

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