مليار و760 مليونا ديون”الواف”

المكتب اتهم سلفه بتوريط الفريق في ديون كبيرة تهدد وجوده

حدد المكتب المسير للوداد الرياضي الفاسي، الديون التي خلفها المكتب المسير السابق في مليار و760 مليون سنتيم.

وكشف الحسن جامعي، رئيس “الواف” في الندوة الصحافية، التي عقدها الفريق أول أمس (الخميس)، أن عبد الرزاق السبتي، الرئيس السابق، أعطى الشيء الكثير للفريق على امتداد ثلاث سنوات، قبل أن يسقط في أخطاء تدبيرية في المرحلة اللاحقة، رمت بالفريق في أحضان أزمة مالية خانقة، وكلفته الحرمان من منحة الجامعة لسنوات، بسبب نزاعات ديونه المتراكمة.

ودعا المكتب المسير خلال الندوة ذاتها، جميع فعاليات الفريق إلى تضافر الجهود من أجل الخروج بالنادي إلى بر الأمان، ونسيان الخلافات الشخصية، لما فيه مصلحة “الواف”.

وكشف “الواف” للإعلاميين الذين حضروا الندوة مجموعة من الخروقات التي ارتكبها المكتب المسير السابق، بداية من الغموض الذي لف ماليته، ومرورا ببعض المبالغ المالية الكبيرة المسحوبة من حساب الفريق دون سند قانوني، ووصولا إلى بعض المعاملات المالية التي لا تستند على قانون ويلفها الكثير من الغموض.

ودعا بعض المنخرطين، خلال الندوة نفسها، المكتب المسير، إلى اللجوء إلى القضاء، لاستعادة حقوقه، ومحاسبة كل من له مسؤولية من بعيد أو قريب في هذه الوضعية الكارثية، والتي باتت تهدد وجود فريق عريق، في خريطة كرة القدم الوطنية.

يشار إلى أن عبد الرزاق السبتي، الرئيس السابق ل”الواف”، يطالب المسير الحالي ب590 مليون سنتيم، ديونا عالقة في ذمة الفريق، مستندا في طلبه إلى اعتراف بدين تسلمه من المنخرطين خلال الجمع العام الاستثنائي، الذي انتخب الجامعي خليفة له في منصب الرئاسة.

نور الدين الكرف

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