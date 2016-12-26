بلخيضر: ملف شيكاتارا سيأخذ منحى آخر

قال حسن بلخيضر، الكاتب العام الموقوف لاتحاد طنجة، في صفحته على «فيسبوك» أن ملف النيجري شيسي شيكاتارا سيأخذ منحى جديدا.

وقال بلخيضر «موضوع شيكاتارا مقبل على تطورات أخرى، وكما قلت أفضل طريقة للدفاع الهجوم. الجامعة لحد الآن لم تجب عن استفسار الفريق بخصوص اللاعب، والفريق لم يقدم اعتراضا بل قدم استفسارا عن وضعية اللاعب القانونية. في النهاية لن تشتكي، إذا كان الخصم هو الحكم، في آن الوقت».

يذكر أن الجامعة رفضت تعرض اتحاد طنجة على شيكاتارا، بدعوى أن اتحاد طنجة لم يقدم أي تحفظ كتابي قبل المباراة، وفقا للمقتضيات سالفة الذكر، ولم يؤد واجب التعرض كاملا، إذ أدى 2000 درهم، عوض 5000.

وأكدت الجامعة أن التعرض لم يشفع بأي تبرير لعدم أهلية اللاعب، طبقا للمادة 80 من القانون التأديبي للجامعة.

محمد السعيدي (طنجة)

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