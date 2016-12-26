ثمانية دراجين يلتحقون بالاحتراف

بنزكري: المنتخب الوطني سيستفيد منهم كثيرا

وصل عدد الدراجين المغاربة الذين سيلتحقون بداية من السنة المقبلة بعالم الاحتراف إلى ثمانية بعد أن كان عبد الرحيم الزاهيري أولهم، بعد التحاقه بفريق إيطالي ”ويليي تريستينا”.

ويتعلق الأمر بالسحباوي ومخشون والمراوني الذين سيلتحقون بفريق كويتي/اسباني (كارتوش) وأيت العبدية والكوراجي والرافعي بفرق فرنسية وشكري بفريق جنوب إفريقي.

وجاء احتراف الدراجين الثمانية بعد المستوى الكبير الذي قدموه خلال المواسم الماضية من خلال مشاركتهم في عدد من الطوافات والسباقات الإفريقية.

وساهم هؤلاء الدراجون في احتكار المنتخب الوطني للمركز الأول في ترتيب الاتحاد الدولي الخاص بسباقات إفريقيا ”أفريكا تور”.

وحسب سعيد بنزكري، رئيس اللجنة التقنية بالجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات، فإن احتراف هؤلاء الدراجين يزيد من قوة المنتخب الوطني ومن إشعاعه ليس فقط على المستوى القاري بل العالمي أيضا، مضيفا ”ما دمنا نملك الحق في المناداة عليهم لتعزيز المنتخب الوطني فالأمر جيد”.

وأوضح ل ”الصباح الرياضي”، ”هناك أسماء أخرى ستغادر للالتحاق بعالم الاحتراف وهذا يعطي قوة للمنتخبات الوطنية، كما يشكل فخرا للدراجة المغربية”.

ومن المقرر أن ينهي الدراجون الثمانية اجراءات التحقاهم بفرنسا وإيطاليا واسبانيا وجنوب إفريقيا بداية يناير المقبل للمشاركة في السباقات والطوافات الأوربية.

أحمد نعيم

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