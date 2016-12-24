برنامج مباريات البطولة هذا الأسبوع مع القنوات الناقلة

تجرى اليوم ثلاث مباريات في البطولة الوطنية، برسم الدورة 14.

ومن المقرر أن يواجه الفتح الرياضي، الوداد الرياضي بعد قليل في حدود الساعة الثالثة عصرا، بملعب الفتح بالرباط، إذ ستنقل القناة الأولى المباراة.

وفي الساعة ذاتها، يواجه النادي القنيطري شباب أطلس خنيفرة، في مباراة قوية ستبثها قناة الرياضية.

وفي الساعة الخامسة والنصف، يستقبل حسنية أكادير المنتشي بنتائج جيدة في الفترة الأخيرة، نهضة بركان الذي سيبحث عن الفوز للارتقاء في ترتيب البطولة.

وإليكم برنامج المباريات كاملا اليوم وغدا مع القنوات الناقلة:

السبت

الفتح الرياضي- الوداد الرياضي 15.00 (القناة الأولى)

شباب أطلس خنيفرة- النادي القنيطري 15.00 (الرياضية)

حسنية أكادير- نهضة بركان 17.30 (الرياضية)

الأحد

شباب قصبة تادلة- الدفاع الجديدي 14.00 (الرياضية)

اتحاد طنجة- شباب الحسيمة 15.00 (القناة الثانية)

الكوكب المراكشي- أولمبيك خريبكة 16.00 (الرياضية)

أولمبيك آسفي- المغرب التطواني 18.30 (الرياضية)

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