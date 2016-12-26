الفقيه يعود إلى الكوكب

عاد محمد الفقيه، لاعب الكوكب المراكشي لكرة القدم، إلى إجراء التداريب رفقة المجموعة المراكشية، بعد أن اكتفي بخوض تداريب انفرادية، بقرار من المدرب فؤاد الصحابي.

وشارك الفقيه في الحصة التدريبية لأول أمس (الخميس) رفقة زملائه، ومن المنتظر أن يعتمد عليه المدرب في مباراة أولمبيك خريبكة غدا (الأحد).

وعلق الفقيه على عودته إلى التداريب رفقة المجموعة، قائلا ”أنا أحترم قرارات المدرب، ولم يكن لي معه أي خلاف. أنا رهن إشارته في أي وقت، من أجل المساهمة في مساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف الفقيه تصريح ل”الصباح الرياضي ” أن ”الفريق يتوفر على لاعبين جيدين، يبذلون مجهودا كبيرا من أجل الخروج من أزمة النتائج، رغم الإكراهات التي يعيشها الفريق، وأتمنى أن يحضر الجمهور لدعمنا”.

عادل بلقاضي (مراكش)

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