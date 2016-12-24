تفكيك عصابة لسرقة السيارات

أفادت مصادر «الصباح» أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تمكنت أخيرا من تفكيك عصابة متورطة في سرقة سيارة بإقليم الجديدة ومحاولة بيعها بمراكش

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية بمراكش توصلت بإخبارية تفيد بوجود صفقة بين أربعة أشخاص تتعلق ببيع سيارة مسروقة فانتقلت إلى المكان ليتم إيقاف شخص متورط في سرقة السيارة من الجديدة، رفقة ثلاثة أشخاص مراكشيين متورطين في شراء السيارة، بالرغم من علمهم أنها مسروقة.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، لاستكمال البحث والتحقيق، الأمر الذي أفضى إلى وجود متهم آخر بالجديدة، لتنتقل فرقة من الشرطة القضائية إليها من أجل إيقافه، ونقله إلى مراكش، قبل عرض الشبكة المذكورة، على أنظار العدالة باستئنافية مراكش، لمحاكمة أعضائها من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والمشاركة في السرقة وإخفاء المسروق.

محمد السريدي (مراكش)

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