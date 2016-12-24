بالصورة … تنبؤات صادمة في العالم لسنة 2017

نشر مركز “بلومبيرغ” الأمريكي، أكثر التنبؤات صدمة ودهشة في العالم لسنة 2017، بناء على دراسة قام بها.

ومن بين التنبؤات التي نشرتها قناة روسيا اليوم، “انفصال ولاية كاليفورنيا” عن الولايات المتحدة الأمريكية، جراء تصاعد الاحتجاجات بعد صعود دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، وبدء عمله في 20 يناير المقبل.

وفي توقع آخر، سيعترف الغرب بقوة الروس في عدة مناطق في أوربا الشرقية، إذ سيستعيد فلاديمير بوتين بيلاروسيا وأوكرانيا، فيما سيعزز تقدم النظام السوري في سوريا، لتصبح خاضعة بشكل كامل للنظام.

ومقابل ذلك، ستضطر الدول الغربية إلى الرفع من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ما ينذر بمواجهة محتملة بين الطرفين في 2017.

وفي فرنسا، يتوقع أشد المتشائمين فوز حزب اليمين الفرنسي بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، بقيادة مارين لوبين، ما سيشكل صدمة قوية لأوربا والعالم، إذ ستطلب لوبين فور صعودها للرئاسة، بالخروج من الاتحاد الأوربي الذي سينهار بعد ذلك.

وحسب المركز دائما، فإن انهيار الاتحاد الأوربي، سيجر معه اقتصاد اليونان المتهالك، والذي سيصل إلى نقطة اللا عودة، وستنهار الدولة هناك بشكل دراماتيكي.

وفي الشرق الأوسط، توقع المركز حربا بلا هوادة بين السعودية وإيران، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها المملكة جراء الحرب في اليمن، إذ سيؤثر ذلك على المنطقة بشكل كبير.

هذه صورة أكبر التنبؤات صدمة (نقلا عن قناة روسيا اليوم):

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