فيديو … تفاصيل مجزرة جنسية في حق فتيات متخلى عنهن

حقق المغرب مكاسب ديبلوماسية في الأيام الأخيرة من السنة المنتهية، إذ حمل الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية، أول أمس (الأربعاء)، بإلغاء قرار الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، أول نصر للمغرب، الذي أشهر سلاح السيادة في علاقته الخارجية، إعمالا لم... اقرأ المزيد