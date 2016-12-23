السبت 24 ديسمبر 2016
فيديو … تفاصيل مجزرة جنسية في حق فتيات متخلى عنهن

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    المشكل لم تغيب الانسانية
    المشكل لا ينحصر في حسناوات
    الطغيان سببه ناس ليس في قلبهم رحمة
    ونسوا
    (كيف ما قتلت تموت املك الموت)
    والله يمهل و لا يهمل
    اتقوا الله
    ومن احل الشرف
    نناضل ونقاوم

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