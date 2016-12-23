فيديو … تفاصيل مجزرة جنسية في حق فتيات متخلى عنهن

حقق المغرب مكاسب ديبلوماسية في الأيام الأخيرة من السنة المنتهية، إذ حمل الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية، أول أمس (الأربعاء)، بإلغاء قرار الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، أول نصر للمغرب، الذي أشهر سلاح السيادة في علاقته الخارجية، إعمالا لم... اقرأ المزيد
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1 تعليق
roche
المشكل لم تغيب الانسانية
المشكل لا ينحصر في حسناوات
الطغيان سببه ناس ليس في قلبهم رحمة
ونسوا
(كيف ما قتلت تموت املك الموت)
والله يمهل و لا يهمل
اتقوا الله
ومن احل الشرف
نناضل ونقاوم