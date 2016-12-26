سيديبي بالفتح لموسمين ونصف

الدفاع الجديدي يعير نيانغ إلى الفريق الرباطي

تعاقد الفتح الرياضي مع إبراهيما سيديبي، اللاعب السابق للمغرب الفاسي، لموسمين ونصف، بعد أن خاض فترة تجربة رفقته منذ بداية الموسم الرياضي الجاري.

وعلم ”الصباح الرياضي” أن إدارة الفريق الرباطي وضعت وثائق اللاعب المالي لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأهيله رسميا لخوض المباراة المقبلة عن البطولة الوطنية، أمام المغرب التطواني لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

وتمكن سيديبي من إقناع المدرب وليد الركراكي بمؤهلاته، خاصة أن الفريق يعاني مشاكل في وسط الميدان، منذ رحيل مروان سعدان إلى تركيا، إذ ترك فراغا كبيرا، أثر على أداء الفريق خلال المرحلة الأولى من البطولة الوطنية.

وتعاقد الفريق الرباطي مع مامادو نيانغ، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، بعد أن اتفق الطرفان على إعارة إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، وبإمكانه خوض مباراة الوداد الرياضي اليوم (السبت)، لحساب الجولة 14 من البطولة الوطنية.

ويتضمن الاتفاق بين الفتح والدفاع الحسني الجديدي إمكانية شرائه بصفة نهائية نهاية الموسم الجاري، إذا أثبت اللاعب أنه قادر على منح الإضافة إلى الفريق خلال منافسات عصبة الأبطال الإفريقية من جهة، ومنافسات البطولة الوطنية من جهة ثانية.

وأنهى الفريق الرباطي إجراءات التعاقد مع اللاعبين سيديبي ونيانغ، ليكمل حصته من اللاعبين الأجانب، بحكم أنه يضم لاعبين فقط، ويتعلق الأمر بالغامبي يوسوفا انجي والسنغالي آس مانداو، في الوقت الذي استغنى بداية الموسم الجاري عن مصطفى كوندي.

صلاح الدين محسن

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