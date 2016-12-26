السفري: أتمنى نقل تجربتي الاحترافية إلى المغرب

بطل العالم في الكرة الحديدية لمناسبتين أكد أن المادة الخام متوفرة

لم يخف أحمد السفري، بطل العالم للكرات الحديدية لمناسبتين في روتردام 1984، والجزائر 1987 ، رغبته في نقل تجربته الاحترافية بأوربا لإنعاش هذه الرياضة بالمغرب، ومنحها دفعة إضافية، للعودة إلى التوهج، كما كان عليه الحال سنوات خلت.

وأكد السفري، أول محترف في الكرة الحديدية في العالم، في حديث ل”الصباح الرياضي”، أنه يتطلع لخوض تجربة تسييرية، من خلال ولوج دهاليز عصبة الشاوية، التي تحتاج إلى نفس جديد حسب رأيه، وقال” باستطاعتي تقديم الإضافة ونقل تجربتي المتواضعة في الاحتراف، ووضعها رهن إشارة هذه الرياضة في بلادنا”.

وأشار رئيس نادي الصداقة ببوسكورة، إلى أن المغرب يتوفر على المادة الخام في هذه اللعبة “يكفي فقط تأطيرها وتوفير الظروف المناسبة، لصناعة أبطال عالميين”.

وأفاد المحترف السابق ب”كان” الفرنسي، أن عصبة الشاوية تتوفر على أندية رائدة في اللعبة وطنيا، ولكن ينقصها مسيرون في المستوى، قادرون على تقديم الإضافة، باستثناء الرئيس الذي قدم الشيء الكثير للكرة الحديدية، وتابع” هذا ما شجعني على دخول مغامرة التسيير، مع أني مازلت أمارس هذه اللعبة. أريد أن أقدم يد العون للرئيس الذي قدم لي خدمات كبيرة، وساعدني في الوصول إلى ما أنا عليه الآن”.

وتوقع السفري (مواليد 4 يناير 1961)، مستقبلا زاهرا للعبة ببلادنا، وختم ” نتوفر على الظروف المواتية لاعتلاء أعلى المنصات في المنافسات المحلة والإقليمية والعالمية”، مستدركا” علينا الاهتمام بالفئات العمرية، وإعطاء اهتمام أكبر بمراكز التكوين، حينها فقط سنتحدث عن مشروع رياضي متكامل، من أجل إنجاب أبطال حقيقيين”.

نور الدين الكرف

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