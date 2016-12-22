عاجل … المخابرات المغربية أبلغت نظيرتها الألمانية بهجوم برلين الإرهابي قبل أشهر

أكدت صحيفة “موند أفريك”، أن المخابرات المغربية، أبلغت نظيرتها الألمانية بهجوم برلين قبل أشهر.

وقال المصدر نفسه، نقلا عن مصدر وصفه بالموثوق، إن المغاربة راسلوا الألمان في 19 شتنبر الماضي، لتحذيرهم من التونسي أنيس العامري الذي خطط للهجوم أشهر من قبل.

وتبحث السلطات الالمانية عن التونسي المتورط في عملية الدهس التي عرفها سوق لأعياد الميلاد في العاصمة الألمانية الاثنين الماضي، وقتل العشرات.

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات المغربية تابعت التونسي بشكل جيد، إذ راسلت المخابرات الألمانية في 11 أكتوبر الماضي للمرة الثانية، لتبلغهم بلقاء مشبوه للإرهابي التونسي مع مجرمين آخرين تابعين لداعش في دورتموند، غير أن الألمان لم يحركوا ساكنا.

وسبق لأنيس العامري، أن اعتقل في إيطاليا بأربع سنوات، بعدما ضبط وهو يحاول السفر إلى سوريا عن طريق تركيا، للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك.

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