الحركة الشعبية يصدر بلاغا بخصوص قرار محكمة العدل الأوربية

أعرب حزب الحركة الشعبية عن “ارتياحه الكبير” لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن هذا القرار يؤكد شرعية القضية الوطنية ويهزم مناورات خصوم الوحدة الترابية.

وذكر بلاغ للحزب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن قرار محكمة العدل الأوروبية ما هو إلا انسجام مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر أن المغرب وحده هو المعني بالاتفاقيات المبرمة مع شركائه.

وأضاف البلاغ أن “الحركة الشعبية تؤكد على ضرورة التجند الدائم، وتجنيد كل الفاعلين، من أحزاب وحكومة ومجتمع مدني، للدفاع المنسق عن المواقف والمكتسبات الوطنية، كما تثمن الدور الفعال لسياسة جلالة الملك والمفاربة التي تبناها جلالته مع الدول الإفريقية، والتي تعتبرها الحركة الشعبية أنجع وسيلة للدفاع عن وحدتنا الترابية من خلال إبراز برامج تنموية مشتركة هدفها صون كرامة المواطن بإدماجه الاقتصادي”.

و.م.ع

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