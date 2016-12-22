السيسي يأجل تصويتا بمجلس الأمن يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية بطلب من نتانياهو

قال مصدر دبلوماسي غربي اليوم الخميس، إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية تأجل “ربما لأجل غير مسمى”.

كان دبلوماسي غربي قال لرويترز في وقت سابق إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للبعثة المصرية في الأمم المتحدة بتأجيل التصويت.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز، إن حكومة إسرائيل طلبت من مصر تأجيل تصويت مجلس الأمن على القرار الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووزعت مصر مشروع القرار في وقت متأخر أمس الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن اليوم الخميس.

وأدى ذلك إلى دعوات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار.

وكانت واشنطن صوتت بالنقض على مشروع قرار مشابه في 2011.

ودعا الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض ضد مشروع القرار.

وقال ترامب في بيان “يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن”.

وكالات

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