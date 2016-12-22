الخميس 22 ديسمبر 2016
السيسي يأجل تصويتا بمجلس الأمن يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية بطلب من نتانياهو

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