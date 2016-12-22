مجزرة جنسية في حق فتيات متخلى عنهم وتلاميذ حاولوا تفجير مؤسسة تعليمية بصفرو عل جريدة الصباح غد

تقرؤون في جريدة الصباح عدد غد الجمعة، “مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن”، إذ تم “اكتشاف جثة إحداهن في بئر أسرتها بالرماني يفجر غضبا عارما وحملة نسائية لوقف العنف ضد الفتيات”.

وفي خبر آخر، “اعتقال تلاميذ هددوا بتفجير ثانوية”، إذ “ضبطوا يوزعون منشورات بمحيط المؤسسة ودرك صفرو يحقق معهم”.

وفي الصفحة الأولى، تقرؤون “رجال سلطة يتاجرون في المساعدات”، إذ أن “الداخلية تحقق في اتهامات بالتلاعب في لوائح مؤسسة محمد الخامس للتضامن كشفها منتخبون”.

وتجدون في عدد الغد من الصباح أخبارا جديدة مثيرة حول قضايا متنوعة.

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