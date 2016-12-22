بدر هاري سيدافع على نفسه أمام القضاء الهولندي بتهمية محاولة القتل

سيمثل بدر هاري البطل المغربي في رياضة “الكي وان”، في فبراير المقبل، أمام القضاء الهولندي، في جولة يعتقد أنها الأخيرة من القضية المرفوعة ضده من قبل رجل الأعمال الهولندي كون إفيرنك.

وقالت جريدة الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة، أن “المدعي العام كيف القضية على أنها “محاولة قتل” بالنظر إلى الإصابات التي تعرض لها الضحية الهولندي، إذ أدين بدر هاري ابتدائيا بسنة ونصف حبسا، بالإضافة إلى ستة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة 40 ألف أورو في القضية ذاتها، غير أنه استأنف الحكم”.

وأضافت الجريدة أن “إحدى المحاكم الهولندية حددت بداية يناير المقبل موعدا لمحاكمة البطل المغربي، بعد أن قررت خلال الفترة الماضية إطلاق سراحه مؤقتا في انتظار بدء محاكمته، قبل أن تقرر التأجيل إلى سابع فبراير المقبل، كما اشترطت المحكمة على هاري، الابتعاد عن الفنادق والملاهي الليلية، رغم أن المدعي العام الهولندي لم يستسغ هذا القرار بحجة أن البطل المغربي يتوفر على جنسية مزدوجة مغربية هولندية، وأن بإمكانه الفرار إلى المغرب”.

وتجدون تفاصيل إضافية مثيرة عن القضية في جريدة الصباح عدد الجمعة، الموجودة حاليا في الأكشاك.

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