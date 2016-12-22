وزارة الداخلية تطارد أشخاصا مجدوا اغتيال السفير الروسي بتركيا على “فيسبوك”

قررت وزارة الداخلية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات، فتح تحقيق في كل من مجد واحتفل بمقتل السفير الروسي بتركيا قبل أيام.

وأصدرت وزارة الداخلية ووزارة العدل اليوم الخميس، بلاغا مشتركا، تدين من خلاله تصرفات بعض المغاربة الذين مجدوا صراحة اغتيال السفير الروسي بتركيا، وعبروا عن ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل البلاغ أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي.

وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.

تجدر الإشارة، يضيف البلاغ، إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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