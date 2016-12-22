عجز ميزانية السعودية يصل 79 مليار دولار

أعلنت السعودية اليوم الخميس تحقيق تقدم كبير في خفض العجز الضخم في ميزانية الدولة والناجم عن هبوط أسعار النفط، قائلة إنها ستزيد الإنفاق الحكومي في العام القادم لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.

وانخفض العجز إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016، ليقل كثيرا عن مستواه القياسي الذي سجله في 2015 عند 367 مليار ريال. ويقل العجز أيضا عن تقديرات الحكومة في خطة الميزانية الأصلية لعام 2016 والتي بلغت 326 مليار ريال.

وفي خطة موازنة 2017 قالت الرياض إنها ستزيد الإنفاق إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في التقديرات الأولية لعام 2016. لكن الحكومة قالت إن العجز في موازنة العام القادم سيتقلص إلى 198 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية.

وأعلنت المملكة في وقت سابق، أنها ستجبر على القيام بإجراءات غير مسبوقة من أجل الحفاظ على موازنتها في السنوات المقبلة.

وكالات

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