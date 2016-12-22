بالصور … هذه أسماء أغنى 10 عارضات الأزياء في العالم

نشر موقع “فوربس” الشهير، قائمة لأغنى عارضات الأزياء في العالم، بناء على مداخيلهن ورواتبهن.

وحسب موقع “هوفبوست”، فإن عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين تصدرت القائمة، بفعل مداخيلها الكثيرة والضخمة.

وأكد الموقع ذاته، أن “القائمة الجديدة تعتبر دليلاً على قوة الجيل الجديد من العارضات اللاتي استطعن استخدام الشبكات الاجتماعية بنجاح قادهن إلى مزيد من التقدم في حياتهن المهنية”.

هذا ترتيب أفضل عارضات الأزياء في العالم :

جيسيلي بوندشن (برازيلية)

أدريانا ليما (برازيلية)

كارلي كلوس (أمريكية)

كيندال جينير (أمريكية)

جيجي حديد (أمريكية)

روسي هونتينتون (بريطانية)

كارا ديليفينغ (بريطانية)

كانديس سوانبول (جنوب إفريقية)

لي وين (صينية)

ميراندا كير (أسترالية)

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