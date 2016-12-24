ضبط غشاشين في مباراة منصب سام بوزارة التربية

انتقلت لعنة الغش من امتحانات الباكلوريا إلى مباريات المناصب السامية للتربية الوطنية، إذ اهتزت الأكاديمية الجهوية للوزارة بسوس ماسة، الموجودة في أكادير، على وقع نازلة حبلى بالدلالات والطرافة، عندما ضبطت لجنة انتقاء المرشحين للتعيين في منصب المدير الإقليمي لنيابة طاطا، لجوء اثنين منهم إلى الغش في أهم وثيقة يتضمنها ملفاهما، ممثلة في المشروع الشخصي الذي يقترح فيه المرشح إستراتيجيته في المنصب الذي يريد التنافس حوله.

وكشف مصدر بالأكاديمية مطلع على تفاصيل القضية، لـ”الصباح”، أول أمس (الأربعاء)، حيثيات فضيحة المرشحين لنيل أرفع منصب بقطاع التربية الوطنية في إقليم طاطا، فقال إنه بعد نجاحهما ضمن مجموعة من 11 مرشحا في مرحلة الانتقاء الأولي التي شارك فيها 40 مرشحا، استدعيا السبت الماضي، لاجتياز المقابلة المباشرة مع لجنة الانتقاء الأولي والدفاع عن مشروعيهما الشخصيان، لكن المفاجأة كانت اكتشاف تطابق أكثر من فقرة في المشروعين، ما جعل اللجنة تجزم بأنهما غشاشان استعملا القرصنة و”كوبي-كولي”.

وتبعا لذلك، أصدرت لجنة الانتقاء المتكونة من أستاذين للتعليم العالي ومديري أكاديمتي وزارة التربية الوطنية بجهتي درعة تافيلالت، والعيون الساقية الحمراء، قرارا فوريا بإقصاء المترشحين، وكلاهما بدرجة رئيس مصلحة في المصالح الخارجية للوزارة، ورفعت تقريرا بشأنهما إلى المصالح المركزية، التي قررت بدورها، حسب مصدر “الصباح”، استفسارهما والبحث معهما، تمهيدا لاتخاذ قرارات زجرية، قد تقضي بإعفائهما من منصب رئيس المصلحة.

ويسمح القرار المنظم لمباراة شغل منصب المدير/النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا، الصادر في 03 ماي الماضي، بفهم أوضح لحجم الخطأ الذي ارتكبه المرشحان، إذ يعرف “المشروع الشخصي للمترشح”، بأنه “برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير المديرية الإقليمية المترشح لها وتطويرها والرفع من أدائها”، لذلك يعد أهم وثيقة حاسمة في التعيين، إلى جانب “البحث المحيطي” أو الاستخباراتي حـــول المرشـــــــح، الــــــــذي تتكلــــــف بإنجازه مصالح وزارة الداخلية.

إلــى ذلــــــــــــك، أوضح مصدر من الأكاديميــــة الجهــــــويـة لسوس ماسة، أن نازلة ضبط المترشحين الغشاشين، لم تؤثر على سلبا على المباراة، إذ بعد إقصائهما، وتخلف مرشح ثالث عن الحضور، بقي ثمانية مؤهلين، أجرت معهم اللجنة المقابلات، فاختارت ثلاثة منهم، ورفعت ملفاتهم إلى وزير التربية الوطنية.

م . خ

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