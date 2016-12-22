قاضي التحقيق في باريس يحدد 30 دجنبر تاريخ جلسة المجرد

علم الصباح من مصادر إعلامية فرنسية، أن قاضي التحقيق في قضية المغني المغربي سعد المجرد، اختار 30 دجنبر الجاري تاريخ عقد جلسة المحاكمة.

وأكدت المصادر نفسها، أن الجلسة ستخصص للاستماع إلى دفوعات المجرد نفسه، ثم هيأة الدفاع عنه ومحامي ضحيته الفرنسية لورا بريول.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هيأة الدفاع عن سعد ستطلب من جديد إطلاق المجرد بكفالة بشكل مؤقت، بعدما رفضت كل المحاولات منذ أكتوبر الماضي.

ويتابع المجرد في قضية اغتصاب باستخدام العنف والضرب، في حق الفرنسية لورا بريول، التي تعاني حسب محاميها، من تأثيرات نفسية وجسدية خطيرة.

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