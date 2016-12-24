تدابير حمائية ترفع أسعار الورق

حذر مستوردو الورق من أن الحواجز الجمركية التي وضعتها السلطات العمومية على واردات الورق لحماية الصناعة المحلية، من شأنها أن ترفع أسعار الورق في السوق الداخلي، مشيرين إلى أن المستهلك النهائي هو الذي سيتحمل تبعات هذا القرار الذي اتخذته الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية في إطار الحماية التجارية. وجاء هذا القرار بعد طلب تقدم به الصناعيون المحليون الذين لم يتمكنوا من مجاراة الأسعار التي يسوق بها الورق المستورد. وستطبق واجبات جمركية إضافية بمعدل 25 % ابتداء من السنة المقبلة، على أن ينخفض إلى 22.5 % مع بداية 2018، ثم إلى 20 % في السنة الموالية، ليصل خلال 2020، إلى 15.5 %، لترفع بعد ذلك الحواجز الجمركية. وأوضحت مصادر من الوزارة أن القرار جاء بناء على دراسة أنجزتها الوزارة حول سوق الورق، ليتبين أن هناك ما يستدعي اعتماد حواجز جمركية من أجل حماية الصناعة المحلية، إذ خلصت الدراسة إلى أن هناك استيرادا مفرطا للورق تسبب في أضرار للإنتاج المحلي. وتقرر اتخاذ قرار تطبيق رسم جمركي بنسبة 25 % على واردات لوالب «Bobine» الورق. ويستثني القرار واردات الورق الموجهة إلى صناعة الدفاتر والكتب، والواردات المتأتية من البلدان النامية، الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ولم يكن المغرب يستعمل بكثرة مقتضيات الحماية التجارية، في حين أن بلدانا أخرى تلجأ إليها باستمرار لحماية صناعاتها، إذ فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنة الماضية، 521 إجراء في ما يتعلق بالإغراق فقط، كما لجأ الاتحاد الأوربي إلى 475 إجراء. وفعلت تركيا ما لا يقل عن 170 إجراء، كما استعملت مصر 73 إجراء لحماية صناعتها.

وأوضحت مصادر من الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارية الخارجية أن هذه الآلية تظل غير معروفة من قبل المقاولات المغربية، التي غالبا ما تتضرر من عمليات الإغراق، كما أن الحكومة لم تعمل بالشكل المطلوب لتحسيس أرباب المقاولات بالآليات التي يتيحها قانون الحماية التجارية الذي صدر، خلال 2011. وهكذا تعاني العديد من المقاولات مجموعة من الصعوبات بسبب تدفق المنتوجات المنافسة لها، وغالبا ما تكون أسعارها مدعمة، ما يجعل من الصعب على المنتوجات المصنعة محليا مجاراتها.

عبد الواحد كنفاوي

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