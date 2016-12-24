الباعة المتجولون “يقطعون الطريق” بسلا

منذ عدة أسابيع، توالى احتلال الملك العمومي واجتياح جموع الباعة المتجولين بشكل، أضحى لا يضايق، سكان حيي الشيخ المفضل وحي كريمة، بسلا، لوحدهم، بل صار يثير حفيظة، كل من اضطر إلى عبور الشارع الفاصل بين حي السلام والشيخ المفضل، مرورا بسوق الصالحين، المعروف لدى سكان سلا ب»سوق الكلب»، فيجد نفسه مجبرا على مواجهة عشرات العربات تعدت جانبي الطريق واستوطنت طريقا كانت في الأمس القريب مخصصة لمرور العربات.

ورغم أن احتلال الباعة المتجولين، الذين يجرون عربات يعرضون عليها مختلف السلع، أمر يكاد لا يستثني معظم أحياء المدينة المتاخمة لعاصمة البلاد، إلا أن المقطع المقابل لسوق الصالحين، صار من أبرز النقاط السوداء بالمدينة، تجسد عرقلة جسيمة لحركة السير والجولان، دون أن تتمكن السلطات التابعة للملحقة الإدارية بحي كريمة من تحرير جزء من الطريق، أصبح في خانة الأماكن المخصصة لعربات بيع الفواكه والخضر، سيما أن هذا المقطع من الشارع، يجاور سوقا عشوائيا ألف سكان المدينة قصده لاقتناء ما يحتاجونه من فواكه وخضروات.

ويحكي أحد سكان الحي، كيف أن السوق صار عنوانا للفوضى، «نحن سكان حي الشيخ المفضل اعتدنا على الازدحام، لأن الحي يتوفر على أكبر سوق لبيع الأثواب، ويقصده الجميع من مختلف أنحاء البلاد، وليس السلاويون فقط، لكن أن يتحول الحي إلى سوق كبير، يصعب معه حتى تحديد مداخله، إلى درجة أن الشانطي مابقاش كايبان ونغرقو فلكلاكسون ديال الطومبيلات فاللهم إن هذا لمنكر». ويضيف آخر مستطردا «أصبحنا ضحايا صراع يومي، يمتد طيلة النهار بين أصحاب السيارات التي لا يمكنها عبور هذا المقطع من الشارع، وأصحاب «الكرارس» الذين لا يجدون حرجا في «تخراج العينين» وقذف كل من سولت له نفسه محاولة نهيهم عما يقومون به من «منكر» بوابل من الشتائم والكلام النابي، حتى أنني أذكر أن سيارة إسعاف، مر سائقها من الشارع قبل يومين، قضت وقتا ليس بالقليل، في انتظار تحرير الطريق والسماح لسائقها بمواصلة طريقه، ليعود أصحاب العربات إلى أمكنتهم غير مبالين بمنبهات السيارات».

هجر المغلي

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