فلاحو جهة البيضاء سطات يتكتلون

يتكتل الفلاحون الصغار والمتوسطون بجهة البيضاء-سطات في جمعية مدنية، هي الأولى من نوعها بعد دخول مشروع الجهوية الموسعة حيز التنفيذ بعد انتخابات شتنبر 2015، واتساع المجال الجغرافي لأغنى جهات المغرب التي أضحت تضم 16 إقليما، ثمانية منها يعتمد نشاطها الاقتصادي على الفلاحة بقطاعاتها المختلفة.

واختار فلاحو دكالة والشاوية وأولاد حريز ومديونة والنواصر وضواحي المحمدية «الجمعية المغربية التنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات» اسما لجمعيتهم التي تعقد جمعها العام التأسيسي نهاية الأسبوع الجاري بالجديدة، والمقرر أن يحضره أكثر من 350 فلاحا يمثلون جميع هذه المناطق الفلاحية، للدفاع عن تصور موحد وبرنامج عمل يتضمن عددا من المحاور والمطالب والمشاريع قابل للتفاوض حوله أمام المؤسسات الجهوية والقطاعات الوزارية ذات الصلة. ووضعت الجمعية، ضمن قانونها الأساسي، عددا من الأهداف الكبرى، أهمها خلق جبهة للدفاع عن العالم القروي ومصالح الفلاحين داخل الجهة الجديدة، وفرض القطاع محركا أساسيا للاقتصاد الجهوي إلى جانب الأنشطة الصناعية والتجارية والخــــــــــدماتية الأخرى.

وتدافع الجمعية عن تعزيز خدمات التأمين الفلاحي والتكافل بين المنخرطين والعمل على تثمين المنتوج الفلاحي وحسن تسويقه محليا ووطنيا ودوليا، بما يخدم المصلحة العامة للفلاحين، وخلق قنوات للشراكة والعمل المشترك لتطوير آليات الاشتغال وتحسين المنتوج عبر اعتماد التقنيات الحديثة بتعاون وثيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

ي. س

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