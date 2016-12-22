ردا على العقوبات الأمريكية … بوتين يأمر بإعادة تشغيل المفاعل النووية الروسية وتقويتها

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، بأن يتم في 2017 تعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا، لجعلها قادرة على اختراق أي درع مضادة للصواريخ مثل الذي تنوي واشنطن نشره في شرق أوربا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كل مسؤولي الجيش الروسي “يجب تعزيز القدرة العسكرية للقوات النووية الاستراتيجية وقبل كل شىء بمساعدة منظومات صواريخ قادرة على اختراق اي انظمة دفاعية مضادة للصواريخ القائمة حاليا او المقبلة”، كما نقلت عنه وسائل الاعلام الروسية.

ووعدت روسيا أخيرا بالرد بقوة وحزم على العقوبات الأمريكية، التي وسعتها الإدارة الأمريكية قبل أيام، بسبب الأزمة الأوكرانية على البلاد.

ووصل الخلاف بين الطرفين إلى مستويات خطيرة، بعدما أكد مسؤولون رفيعوا المستوى بروسيا، أن الاتصالات مع أمريكا توقفت منذ مدة، وأنها مجمدة بسبب الاختلاف في الآراء في عدد من القضايا.

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