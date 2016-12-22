جرحى في حادثي سير بالقلعة ومراكش

نقل 16 شخصا إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، أول أمس (الاثنين) قصد إخضاعهم للعلاجات الضرورية، جراء إصابتهم بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة، خلال حادثة سير مروعة، بمنطقة عكرمة بإقليم قلعة السراغنة.

و عزت مصادر «الصباح» سبب الحادثة إلى فقدان سائق شاحنة كانت تقل مجموعة من الفلاحين، السيطرة على مقودها، لتنقلب بمزارع عكرمة . وحلت عناصر الدرك الملكي، بالمكان لفتح تحقيق في ملابسات الحادثة وظروفها بعد نقل المصابين إلى المستشفى .

وفي سياق متصل، وقعت حادثة سير مروعة، صباح اليوم ذاته، بعد اصطدام سيارتين خفيفتين بالمدارة الكبرى بحي الازدهار بمقاطعة جيليز، بمراكش. وأفاد مصدر مطلع، أن امرأة حاملا كانت تقود سيارتها، قبل أن تصطدم بها سيارة ثانية على متنها ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى انقلاب السيارة التي كان على متنها الأشخاص الثلاثة ، والذين أصيبوا برضوض خفيفة، في الوقت الذي أصيبت المرأة الحاملة بنوبة من الخوف والصدمة جراء قوة الاصطدام.

م . س (مراكش)

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