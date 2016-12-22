تفكيك عصابة لسرقة السيارات

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي، على النيابة العامة المختصة بالحسيمة، شابا أربعينيا للاشتباه في انتمائه إلى عصابة متخصصة في سرقة السيارات بعد استدراج أصحابها إلى أماكن خالية قريبة من منطقتي إيساكن وتاركيست، أحد ضحاياها يتحدر من منطقة بدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات.

واعتقل المشتبه فيه بعد مطاردته وزملائه الذين تمكنوا من الفرار إلى وجهة مجهولة، قبل اقتياده إلى مقر سرية الدرك والاستماع إليه في محضر قانوني كشف فيه عن شركائه في عدة عمليات نفذوها بطريقة مماثلة بعد استدراج ضحايا ويستولون تحت التهديد بالسلاح الأبيض على هواتفهم وأموالهم وسياراتهم.

وتلقى الضحية الأخير الذي يتاجر في زيت الزيتون والحبوب والقطاني، مكالمة هاتفية على هاتفه الذي يجهل ظروف حصول أفراد العصابة على رقمه، ليلا مطالبا إياه بإحضار 200 لتر من الزيت إلى موقع بين منطقتي تاركيست وإيساكن على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس والحسيمة عبر تاونات. واستجاب الضحية للطلب وتنقل إلى المكان، قبل أن يحاصره أفراد العصابة الذين استولوا على سيارته و5 آلاف درهم كانت بحوزته، وعنفوه قبل أن يخلوا سبيله ويفروا باستعمال سيارته، قبل اتصاله بإخوته والدرك الملكي الذي فتحت عناصره تحقيقا في الموضوع، وكثفت بحثها عن السيارة وسارقيها.

حميد الأبيض (فاس)

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