المغاربة يستقبلون السنة الجديدة بسجائر شعبية

وضعت شركات التبغ طلبات المصادقة على منتوجات جديدة من السجائر منخفضة الثمن (السجائر الشعبية)، لدى لجنة الأسعار والمنافسة التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على إعلان لائحة منتوجات التبغ، الذي يصادف فاتح يناير ويونيو من كل سنة، إذ وضعت شركة «هابانوس» طلبا من أجل المصادقة على منتوج جديد من التبغ الأسمر، وكذلك قدمت مجموعة «جابان طوباغو» الطلب ذاته، بشأن تحديث لمنتوجيها الشهيرين «وينستون» و»كاميل»، واستغلت الفرصة في الوقت نفسه، للحصول على مصادقة على منتوجيها الجديدين من التبغ الأسمر «مور» و»رونسون».

وأفادت مصادر مقربة من اللجنة الوزارية للأسعار والمنافسة، أن مجموعة «بريتش أمريكان طوباغو» وضعت طلبا هي الأخرى، بشأن تجديد المصادقة على منتوجها منخفض الثمن «كارفينا»، الذي يسوق بسعر 15 درهما في نقط بيع منتوجات التبغ، موضحة أن مجموعات التبغ الثلاث، أصرت على اقتحام اللائحة الجديدة، لمواجهة توسع الشركة المغربية للتبغ و»فيليب موريس» في السوق، خصوصا في فئة منتوجات التبغ الأسمر.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن أسعار المنتوجات الجديدة من التبغ الأسمر لن يتجاوز ثمنها 20 درهما، موضحة أن عملية المصادقة على منتوجات التبغ الجديدة، تمر هذه السنة في ظروف استثنائية، يطبعها تأخر مناقشة مشروع القانون المالي 2017، الذي يتضمن إجراء يؤطر التبغ الأسمر، ما يصعب عمل أعضاء اللجنة عند اتخاذ قرارات بالمصادقة، في ظل غياب أي مرجع قانوني في هذا الشأن، مرجحة إمكانية تعليق جميع الملفات الخاصة بالمصادقة على منتوجات التبغ الأسمر، إلى غاية يونيو المقبل.

وشددت مصادر مهنية، على أنه في حال تعليق الملفات، ستظل الشركة المغربية للتبغ الرابح الأكبر في هذه الحالة، إذ ستضمن استمرار تسويق منتوجاتها منخفضة الثمن، التي مكنتها من كسب 10 % من حصص السوق متم غشت الماضي، علما أن هذه المنتوجات ساهمت في إنعاش خزينة الدولة خلال السنة الجارية، إذ بلغت قيمة عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك 7.83 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 10 % مقارنة مع السنة الماضية.

ومن جهتها، اعتمدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، معيارا جديدا لتصنيف التبغ المصنع الأسمر، إذ يتعين على علب السجائر التي تسوق على أنها تبغ أسمر، أن تتضمن مكوناتها 80 % من هذا الصنف من التبغ، ذلك أنه سيشرع في تطبيق هذا المقتضى ابتداء من فاتح يناير المقبل، بعد ما تم تضمين المقتضى في مشروع قانون المالية 2017، علما أن هذا الإجراء، يأتي من أجل تصحيح خلل في النصوص القانونية المنظمة لتجارة التبغ بالمغرب، ذلك أن السلطات أقرت، في إطار تحفيز زراعة التبغ، نظاما جبائيا تحفيزيا على التبغ الأسمر، لكن لم يتم تحديد نسبة مائوية لتصنيف التبغ الأسمر من الأبيض. وهكذا، وبعد تحرير قطاع التبغ، أصبحت بعض الشركات تستغل هذا الخلل وتصرح بسجائر، على أنها من التبغ الأسمر، في حين أنها تتضمن نسبة كبيرة من التبغ الأبيض، ما يمكنها من أداء مبالغ أقل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ويجعل منتوجاتها في وضعية تنافسية قوية، مقارنة مع الشركات الأخرى، وهو الأمر الذي بلغ تبادل الاتهامات بين مجموعتين في السوق، حول تسويق سجائر «نيكست»، ما استدعى تدخل الإدارتين الجمركية والجبائية.

بدر الدين عتيقي

تعليقات