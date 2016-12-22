قيادي من “بيجيدي” يبرئ الطالبي العلمي

أفشل عبداللطيف برحو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعضو مكتب مجلس النواب سابقا في عهد رشيد الطالبي العلمي، كل المحاولات التي كانت تسعى إلى تشويه صورة قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، واتهامه بتفويت صفقات إلى مقربين منه، وذلك من أجل إحراج حزب «الحمامة» أمام خصومه السياسيين في عز مرحلة التفاوض على تشكيل الحكومة.

وعلى خلاف ما يتم الترويج له على نطاق واسع من طرف قياديين في حزب العدالة والتنمية، ومقربين منهم، وكتائبهم الإلكتروينة، من أجل استهداف الرجل الثاني في حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن برحو الذي كان يشغل منصب أمين في مكتب مجلس النواب المنتهية ولايته في سابع أكتوبر، حركه ضميره، ولم يترك الفرصة تمر، دون أن يتدخل، لتوضيح بعض المغالطات والشائعات، إذ أكد أن مجلس النواب حرص دائما على احترام القوانين في جميع تصرفاته الإدارية والمالية، مؤكدا أنه كان يوقع إداريا على جميع الصفقات والقرارات المالية، سواء تم اعتمادها في مجلس المحاسبة أو تم اعتمادها من قبل الرئاسة. مضيفا بأن جميع القرارات والتصرفات المالية التي «نوقع عليها سليمة من الناحية القانونية، ومالية المجلس تخضع سنويا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص». وكان مقربون من محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، سربوا معلومات خاطئة من أجل توجيه ضربات إلى رئاسة مجلس النواب سابقا، تفيد أن واليا سابقا كانت تربطه علاقة مع رشيد الطالبي العلمي يملك مكتبا للدرسات استفاد من صفقة من أجل إنجاز دراسة لفائدة مجلس النواب صحبة شريكه شقيق وزير في حكومة بنكيران، تبين في ما بعد، أن شقيق الشرقي اضريس غير معني على الإطلاق بهذه الصفقة، ما يؤكد أن تسريب مثل الأخبار الزائفة كان هدفها إلحاق الضرر وتشويه السمعة لحسابات سياسية، وخدمة أجندة البعض، يقول مصدر مقرب من عبداللطيف برحو، الخبير المالي والقيادي في حزب العدالة والتنمية. ولم يسلم برحو من ردود فعل غاضبة من طرف طرف نشطاء في حزبه، عابوا عليه الرد بهذه الطريقة، وتبرئة رئاسة مجلس النواب من الاتهامات الكاذبة التي ألصقت به في هذه الظرفية بالذات، الأمر الذي رد عليه عضو مكتب مجلس النواب السابق بقوله «الظلم حرمته كل الشرائع الإسلامية».

عبدالله الكوزي

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