موجـة البـرد تمتحـن برامـج “رعايـة”

تواصل الانخفاض الشديد في درجات الحرارة واستمرار التساقطات المطرية يعزل سكانا ويربك عمليات الإنقاذ

يتواصل انخفاض درجات الحرارة في عدد من المناطق الجبلية والمدن القريبة منها ، إذ تصل الدرجة الصفر ببوعرفة ودرجة واحدة ورزازات ودرجتين في خريبكة وإفران، في ظل النقص الحاد في موارد برامج “رعاية” المخصصة للأشخاص الأكثر تضررا من التغيرات المناخية الحادة.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اضطرابا في حالة الطقس ونزولا لافتا لدرجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة خلال الأيام المقبلة، بسبب تهاطل كميات من الثلوج على قمم جبال الأطلس والريف وانتشار الجليد في عدد من المناطق القريبة منها، وما تليه من موجات صقيع حادة في بعض الأحيان.

وتنخفض درجات الحرارة في مكناس وفاس إلى خمس درجات، وتصل في سطات وتاونات إلى ست درجات، ولا تتجاوز درجات الحرارة الدنيا في أغلب المدن المغربية 10 درجات، وقد تصل في مراحلها العليا إلى 15 درجة في المدن الشمالية والوسطى و24 درجة أعلى درجة ستسجل في الكويرة.

ويجد عدد من السكان صعوبات في التأقلم مع موجة الصقيع والبرد القارس، خصوصا في المناطق الجبلية وجبال الأطلس، حيث تشمل التغيرات الجوية الحادة 28 إقليما في سبع جهات من المغرب، خاصة الأقاليم التي تعرف هشاشة كبيرة في البنيات التحتية والطرق والمسالك، إذ يضطر السكان إلى البقاء في أكواخهم ومنازلهم مدة طويلة إلى حين انتهاء فصل الشتاء.

وتسببت الثلوج والأمطار الغزيرة التي عرفها عدد من المناطق في قطع عدد من الطرق الوطنية، خاصة الطريق رقم 13 الرابطة بين تمحضيت وميدلت في وجه المقطورات والشاحنات، بالإضافة إلى الطريق الجهوية رقم 503 الرابطة بين خنيفرة وزايدة، فيما تسببت الانهيارات الصخرية في قطع الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة على مستوى الطريق الدائري بالواجهة المتوسطية ليتم تحويل الطريق مؤقتا.

وحذ عدد من النشرات الوطنية والجهوية من استمرار التساقطات الثلجية والمطرية بجبال الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتجاوز ارتفاعها 1200 متر، كما عبأت السلطات المحلية في عدد من الأقاليم إمكانيات استثنائية لمواجهة موجة البرد القارس وإيصال الأدوية والمؤن وتوفير وسائل النقل إلى السكان الأكثر تضررا.من جهتها، تواصل وزارة الصحة تنفيذ برنامج رعاية 2016 الذي عبأت له ما مجموعه 2746 طبيبا وممرضا منتمين إلى شبكة العلاجات الأولية بالوسط القروي بالأقاليم المستهدفة، وكذا الموارد البشرية بالمراكز الاستشفائية حسب الحاجيات و128 وحدة صحية متنقلة و18 حافلة ومصحة متنقلة و270 سيارة إسعاف بالإضافة إلى وحدات النقل المروحي وكذا 50 جهازا متنقلا للفحص بالصدى و50 مختبرا متنقلا للتحاليل الطبية و30 كرسيا متحركا متنقلا لطب الأسنان و30 آلة قياس حدة البصر مع إمكانية تعبئة تجهيزات أخرى حسب البرمجة.

ورغم أهمية هذا البرنامج، فإنه لا يكفي لتغطية جميع الحاجيات، نظرا لشساعة الرقعة المستهدفة، والعدد الكبير من الأشخاص المتضررين من موجهة البرد القارس، وتراكم سنوات من الإهمال والتهميش بهذه المناطق التي تفتقر إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية.

يوسف الساكت

تعليقات