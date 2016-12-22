الأمطار تفضح البنية التحتية بمكناس

أدت الأمطار الغزيرة، التي تهاطلت خلال الأيام الأخيرة على مكناس، إلى تحول مجموعة من أحياء العاصمة الإسماعيلية إلى «مستنقعات» مائية، ما أدى إلى تكون سيول جارفة في جل شوارع وأزقة أحياء المدينة العتيقة على وجه الخصوص، حيث عاش سكانها حالة هلع و خوف بسبب الشقوق والتصدعات التي تعرضت لها العديد من الدور و المحلات التجارية القديمة، ناهيك عن وقوع ارتباك ملحوظ في حركة السير والجولان، نتيجة الحُفر التي أثثت شوارع و أزقة هذه الأحياء من جهة، و عدم تمكن قنوات صرف المياه القديمة من استيعاب هاته الأمطار الغزيرة من جهة أخرى.

وليست هذه المرة الأولى التي تغرق فيها أحياء مكناس بهذا الشكل، بل اعتادت العاصمة الإسماعيلية على هذا الأمر في ظل تعاقب مجالس جماعية انهمكت في تحقيق مصالحها الذاتية على حساب سكان هذه المدينة التاريخية.

و يرجع ذلك، إلى التدبير العشوائي و الطرق الترقيعية التي يتم بها تأهيل و تعبيد شوارع و أزقة المدينة، الأمر الذي لا يسمح بتسرب المياه بشكل سلس إلى قنوات الصرف الصحي المتآكلة أصلا،كما هو الشأن بالنسبة لأحياء البساتين و الزيتون و الزهوة و وجه عروس على وجه الخصوص ،حيث غمرت مياه الأمطار الأخيرة العديد من المحاور الطرقية،متسببة في شل حركة السير والازدحام. ما أثار استياء العديد من المواطنين الذين طالبوا المسؤولين بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و ذلك بمعالجة النقاط السوداء والتسريع في تنفيذ المخطط الاستعجالي، الذي وعد به المسؤولون المحليون و «البيجيديون» على وجه الخصوص، للخروج من الحالة المزرية و المتردية التي وصلت إليها العاصمة الإسماعيلية المصنفة «تراثا عالميا» من قبل منظمة «اليونسكو».

وفي قلب المدينة العتيقة و الملاح القديم، و حي الزيتون ،لوحظ كذلك، خراب كبير جراء تدهور البنية التحتية للشوارع والأزقة، وانكشاف حفر كبيرة، نتيجة الأمطار التي عرت الواقع،و كشفت المستور، في غياب تدخل مستعجل من قبل الجهات المختصة ،من أجل الحد من استفحال الوضع، وبالتالي، تفادي وقوع خسائر بشرية و مادية في صفوف السكان. وهو ما جعل سكان المدينة حسب تصريحات بعضهم ل»الصباح»، يحملون المسؤولية الكاملة في هذا الشأن ،إلى مجلس الجماعة الحضرية لمكناس الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل حلول موسم الأمطار ،مما انعكس سلبا على النسيج العمراني بمكناس، خاصة بالنسبة لبعض البنايات المهددة بالانهيار في قلب المدينة العتيقة أو الأحياء الهامشية.

حميد بن التهامي (مكناس)

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