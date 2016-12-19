فضيحة بالصور… عامل في “ليديك” يسرق “القوادس” من أزقة البيضاء

علم الصباح أن الأمن بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، اعتقلت أخيرا شخصا يعمل لدى “ليديك”، سرق “قوادس” كثيرة من الحي.

وأضاف مصدر الصباح أن الشخص اعترف للأمن بسرقاته، مضيفا أنه يبيع “القوادس” لمصنع بمديونة، بضواحي البيضاء، حجزت فيه مصالح الأمن الكثير من المسروقات.

وتحركت المصالح الأمنية بالدار البيضاء، بناء على شكاية من عين الشق، مفادها أن شخصا يزيل بشكل مستمر “قوادس” بالمنطقة دون إعادتها، مستعينا بسيارة عليها شعار “ليديك”.

إلكيم صور المحجوزات (من تصوير عبد الحق خليفة):

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