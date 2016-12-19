الجمعة 23 ديسمبر 2016
فضيحة بالصور… عامل في “ليديك” يسرق “القوادس” من أزقة البيضاء

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    كارثة عظمى
    حاميها حراميها
    ليس هناك مشكل القوادس وحده
    هناك الحديد الموجود على جنبات المنتزهات والمناطق الخضراء
    يتعرض للسرقة
    ويباع للكيلو

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