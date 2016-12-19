الجمعة 23 ديسمبر 2016
أمريكا تتدخل في الصحراء لمنع حرب بين المغرب وبوليساريو

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    حتى ان هناك سيناريو اخر
    بدات الجزائر تضيق درعا
    من تحمل البوليزاريو ومصاريفها
    وبدات في تصريف البشرية
    مثل ما قامت به نحو الافارقة
    وجميع سيناريوهات محتملة
    لهدا اخد الحذر من جميع المناورات

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