الجمعة 23 ديسمبر 2016
بوتين بالمغرب في بداية 2017

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1 تعليق

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    driss

    très bien il faut regarder vers la Russie parce que les USA sont très hypocrites ils vendent le singe et ils se moquent de celui qui l’achète alors il faut penser a voir des très bon relation avec une grande puissance tel que la Russie c’est la seule puissance au monde qui peut lui faire face a USA et ses dépassements bravo mohammed 6

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