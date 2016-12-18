بوتين بالمغرب في بداية 2017

قالت مصادر صحافية، إن الملك محمد السادس، دعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة للمغرب في الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر نفسها، أن الملك استغل استقباله أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، من أجل توجيه دعوة رسمية لبوتين لزيارة المغرب قريبا، وذلك لرغبة الملك الوثيقة في تعزيز العلاقات مع روسيا.

وحسب المصادر ذاتها، أكد الملك للمسؤول الروسي، أن المغرب مستعد للتعاون في المجال الأمني، كما يجدد رغبته في تطوير العلاقات مع روسيا في الفترة المقبلة.

وأعلن الملك في زيارته لروسيا في مارس 2016، أنه يريد تنويه شراكات المملكة في العالم، بناء على المتغيرات التي عرفتها العلاقات العالمية في الفترة الأخيرة.

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