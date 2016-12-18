فيديو حصري … هذه هي المغربية التي أعلنت عن إنتاج “ماكياج مغربي 100 %”

تفتح الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين 26 دجنبر الجاري، ملف «اكديم إيزيك» ومعه جراح لم تندمل لعشرات الأسر والعائلات المغربية، يرتبط عندها هذا الاسم بأكبر جريمة في تاريخ المغرب ارتكبت في حق أفراد من القوات العمومية، ذبحوا بدم بارد على يد انفصاليين موالين... اقرأ المزيد
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1 تعليق
abdelmjid
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