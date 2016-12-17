الجمعة 23 ديسمبر 2016
أمريكا وبريطانيا غاضبة من التقارب المغربي الروسي وتضع برنامج تنصت خطير

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1 تعليق

  1. 1

    samir

    from more then 50 year muslims has trust american and before UK but they were always selfish and never make GOOD think to arabs. from palestine to westeren sahara usa dosent help us in anything. even they destroy most rab contries. time to break with usa and west has come for all arab world

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