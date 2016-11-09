عاجل … الجزائر تستعد لإعلان وفاة بوتفليقة

أكدت أغلب الصحف الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، في وضع صحي حرج بمستشفى بغرونوبل الفرنسية، علما أنه سيجري عملية جراحية عاجلة في الساعات القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجزائر باشرت استعداداتها من أجل إعلان وفاة الرئيس، الذي أثارت صحته جدلا كبيرا طيلة السنوات الأخيرة.
ونقل بوتفليقة على عجل إلى فرنسا قبل أيام من أجل تلقي العلاج، قبل أن تؤكد فحوصات أنه بحاجة إلى عملية جراحية مهمة وعاجلة.
ويستعد جنرالات الجزائر إلى الأسوأ، بحكم علمهم الدقيق بصعوبة العملية من جهة، وسوء صحة الرئيس من جهة ثانية.
5 تعليقات
amghar
cest honteux ce que vous venez de publier, es que vous esperez sa mort,il mourra quand Dieu le tout puissant le veut, il mourra ,comme le feu hassan 2, commme dautres chefs detat comme notre pere Adam paix soit sur lui, smais sachez si un bouteflika meut aujourdhui, il yaura dautres bouteflika et sa change rien a lequation
مجيد
سوف اليوم الذي يكون فيه بوتفليقة كباقي البشر ولكن الجزائر لن تتغير سياستها مع المغرب،لو بقي زروال وبكل المال الذي لدينا المال لا بني صوعلوه 20 متر لأنها رغبة الشعب ولو رحل بوتفليقة سوف تصبح الجزائر قوة حقيقية لأنه ليس جزائري الأصل.ب بوتفليقة أو غيره نحن نعرفو عدونا الأول منذ أن هجمنا بعد الإستقلال
مصطفى
بوتفليقة تنكر لفضل المغرب وجميله عليه وعلى بلده , بل أساء للوحدة الترابية المغربية بلعبه دور الكراكوز بيد العسكر حيث استقبل رئيس البولزاريو , وراسل الامم المتحدة من اجل تقسيم المغرب , تبّا له وتبا لعسكر فرنسا النذل
كريمو
مات هواري بومدين .احمد بن بلا .الشادلي بن جديد. علي كافي .محمد بوضياف ..ما الذي تغير؟ هل تم فتح الحدود ولو لساعة؟؟؟ يموت بوتفليقة و يعوضه احمد اويحي او بن فليس ويؤدون القسم ان لا تفتح الحدود ابدا و اعلى ما فيكم اركبوه.
Nacer
الله يهدينا و يهديكم يا خاوتنا المغاربا رانا نتبعوا في ليهود لي ما يهنالهم بال حتى يشوفونا نتقاتلوا رانا كامل خاوى في الدين