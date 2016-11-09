عاجل … الجزائر تستعد لإعلان وفاة بوتفليقة

أكدت أغلب الصحف الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، في وضع صحي حرج بمستشفى بغرونوبل الفرنسية، علما أنه سيجري عملية جراحية عاجلة في الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجزائر باشرت استعداداتها من أجل إعلان وفاة الرئيس، الذي أثارت صحته جدلا كبيرا طيلة السنوات الأخيرة.

ونقل بوتفليقة على عجل إلى فرنسا قبل أيام من أجل تلقي العلاج، قبل أن تؤكد فحوصات أنه بحاجة إلى عملية جراحية مهمة وعاجلة.

ويستعد جنرالات الجزائر إلى الأسوأ، بحكم علمهم الدقيق بصعوبة العملية من جهة، وسوء صحة الرئيس من جهة ثانية.

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