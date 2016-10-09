الثلاثاء 27 ديسمبر 2016
بالصور .. سكينة درابيل تفوز بلقب أفضل ممثلة مغربية في 2016

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1 تعليق

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    الجنتل مان

    بصراحة بموت في الجمال المغربي وبحكم علاقتي بكثير من ممثلات المغرب ارى ارى ان اجمل ممثلات نسرين عاشور ونجاة الوافي ومنى فتو وماجدلين ادريسي وسناء عكرود ذول ملكات جمال طبيعي لن يتكرر مثلهن

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