بالصور .. سكينة درابيل تفوز بلقب أفضل ممثلة مغربية في 2016

منحت مجلة “سيدتي”، لقب أفضل ممثلة مغربية في سنة 2016، لسكينة الدرابيل، التي مثلت دور ميلودة في مسلسل وعدي الثاني.

وعبرت سكينة عن اندهاشها وسعادتها بفوزها بهذا اللقب، وأنها عملت جاهدة من أجل إقناع المشاهدين المغاربة.

وإليكم بعض صورها:

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