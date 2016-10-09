بالصور .. سكينة درابيل تفوز بلقب أفضل ممثلة مغربية في 2016

منحت مجلة “سيدتي”، لقب أفضل ممثلة مغربية في سنة 2016، لسكينة الدرابيل، التي مثلت دور ميلودة في مسلسل وعدي الثاني.
وعبرت سكينة عن اندهاشها وسعادتها بفوزها بهذا اللقب، وأنها عملت جاهدة من أجل إقناع المشاهدين المغاربة.
وإليكم بعض صورها:
يرتقب المغاربة تفاعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين لتشكيل الحكومة منذ 10 أكتوبر الماضي، مع دعوة جلالة الملك التي حملها إليه عبر اثنين من مستشاريه (عبد اللطيف المنوني وعمر القباج) وبلغاه انشغال الملك والمواطنين بتأخر الإعلان عن الحكومة لأكثر من 75 يوما. هذا التط... اقرأ المزيد
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1 تعليق
الجنتل مان
بصراحة بموت في الجمال المغربي وبحكم علاقتي بكثير من ممثلات المغرب ارى ارى ان اجمل ممثلات نسرين عاشور ونجاة الوافي ومنى فتو وماجدلين ادريسي وسناء عكرود ذول ملكات جمال طبيعي لن يتكرر مثلهن