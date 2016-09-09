الروخ يحضر للجزء الثاني من “دار الغزلان”

محمد الخياري من الأسماء المرشحة للانضمام إلى طاقم العمل الفني

قال المخرج إدريس الروخ في تصريح ل»الصباح» إنه بصدد وضع الترتيبات الضرورية واللمسات الأخيرة قبل بدء تصوير الجزء الثاني من سلسلة «دار الغزلان»، موضحا أن عملية «الكاستينغ» مازالت لم تنته بعد.

ويتوقع أن يتم تصوير أولى مشاهد سلسلة «دار الغزلان» خلال أكتوبر المقبل، حسب ما أكدته مصادر في تصريحها ل»الصباح»، إلى جانب تأكيدها أن الممثل محمد الخياري سينضم إلى فريق العمل الفني.

وبشأن هذا الموضوع، فلم يؤكده المخرج إدريس الروخ، مكتفيا بالقول «إن الممثل محمد الخياري ربما سيكون ضمن فريق العمل»، لكن لا شيء مؤكد قبل توقيع عقود المشاركة في الجزء الثاني بشكل رسمي.

ومن جهة أخرى، قال إدريس الروخ إنه تقدم بمشاريع أعمال تلفزيونية في إطار دفتر التحملات، مشيرا إلى أنها أعمال اختار فيها مجال الإخراج وليس التمثيل، كما أنها تحمل أفكارا جديدة وتتناول مواضيع مستوحاة من واقع الحياة اليومية.

ويعد «دار الغزلان»، الذي يعتبر أول عمل درامي بثته «الأولى» بجودة عالية «أش دي»، من الأعمال التي استطاعت من خلالها القناة تحقيق نسبة عالية من المشاهدة.

وتحكي أحداث المسلسل، من سيناريو نرجس المودن، قصة طبيب تم تعيينه بقرية تحمل اسم «دار الغزلان»، ليجد نفسه مضطرا للعمل في ظروف غير التي كان يحلم بها.

ويحاول الطبيب الذي يرغب في الانتقال للعمل بمستشفى بالمدينة التقرب من ابنة رئيس الجماعة، الذي وعده بمساعدته بعد زواجه منها، لكنه يجد صعوبة في إقناعها.

ويتناول المسلسل المكون من أربع عشرة حلقة مواضيع مختلفة، وذلك من خلال العلاقات التي تجمع شخصياته وتحديدا علاقة عائلتي «الحاج الباهي» و»السي إسماعيل»، اللذين يعتبران من أثرياء المنطقة ويستغلان نفوذهما في صراعهما حول الأرض والانتخابات.

وشاركت في بطولة الجزء الأول من مسلسل «دار الغزلان» نخبة من الممثلين منهم محمد بسطاوي ومريم الزعيمي ودنيا بوطازوت ونورة الصقلي وسعيد باي ومحمد الشوبي وخاتمة العلوي ومحمد خدي وأحمد الناجي وزهور السليماني وأسامة البسطاوي وسلوى الجوهري ويونس الركاب.

وإلى جانب الوجوه المعروفة في المسلسل، فتح مخرجه إدريس الروخ في جزئه الأول الباب أمام بعض خريجي معاهد التمثيل للمشاركة فيه.

ويعتبر “دار الغزلان” آخر الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها الفنان الراحل محمد بسطاوي، والذي كان سخيا في عطائه الفني رغم معاناته مع المرض خلال فترة تصوير المسلسل، وتابع أولى حلقات المسلسل أزيد من خمسة ملايين مشاهد، لتتمكن بذلك القناة من تحقيق نسبة مشاهدة تجاوزت 39 في المائة.

أمينة كندي

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