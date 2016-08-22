اعتقال زعيم مافيا العقارات بالجديدة

8 عدول في قفص الاتهام واختفاء زوجة طبيب معتقل ولائحة بـ 54 مطلوبا

من “الدار الحمرا”، المقر الإقليمي للأمن بالحي الحسني، إلى سجن عكاشة، نقل، الثلاثاء الماضي، مشتبه فيه، يعتبر محور شبكة متخصصة في تزوير عقود تملك العقارات بالجديدة، دون أن يمر عبر التقديم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.

وأفادت مصادر عليمة أن الأمر يتعلق بقرار ضده بالوضع في السجن، حرره قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، أثناء تقديم طبيب، المشتبه فيه الرئيسي، أمام الوكيل العام الأسبوع الماضي، ومنه إلى قاضي التحقيق.

وبينما بلغ عدد الموضوعين في السجن على ذمة التحقيق التفصيلي، اثنين، مازالت لائحة المطلوبين للبحث في الملف نفسه طويلة، تضم على الأقل 54 مشكوكا في أمره، أو مستفيدا من العقارات التي جرى تزوير عقود تملكها.

وضمن المطلوبين حسب مصادر “الصباح” ثمانية عدول، بعضهم يزاول في البيضاء والآخرون بدائرة المحكمة الابتدائية بالجديدة، أنجزوا عقودا عبارة عن شهادات استمرار الملك وبيوعات ورسوم إراثة وإشهادات وغيرها من العقود التوثيقية لإنجاز مطالب تحفيظ لعقارات، مساحتها تقدر بالهكتارات، وأنجزت فوق بعضها فعليا تجزئات سكنية بعد التزوير.

ويعد المتهم المحال على السجن مباشرة، حسب المصادر ذاتها، الشماعة التي يستعملها أفراد الشبكة للتمويه وشرعنة مجمل العمليات، من خلال إنجاز المشتبه فيه الرئيسي ومن معه، عقود صدقة وهبة، بناء على رسوم إراثة مطعون فيها، ثم عقود التمليك لوضع مطالب بالتحفيظ لدى المحافظة، ومن بعد ذلك يتم بيع تلك العقارات بواسطة شركات أسست للغرض نفسه، والغريب أن بعض المشتبه فيهم هم أعضاء في الشركة نفسها.

ونسب إلى العدول أيضا الاستعانة بشهود زور، بعضهم لا علاقة له بالعقار ولا يعد من سكان الجوار، إذ أن العملية كانت تتم بشكل صوري لإضفاء الشكليات القانونية على العقود بالاستعانة ببطاقات تعريف المعنيين بالأمر، لدرجة أن شاهدا، اعترف أنه لم يكن يعلم بموضوع الشهادة وأنه تقاضى مبلغا عن ذلك.

من جهة ثانية، يجري البحث عن زوجة الطبيب المعتقل، إذ أنها غابت أثناء إنجاز مسطرة التقديم، ولم تمتثل للحضور، إذ بينما أشارت مصادر من الضحايا إلى أنها أحيلت على مصحة، قالت أخرى إنها اختفت في انتظار ما سيؤول إليه الوضع، خصوصا أنها ذكرت في الشكايات المرفوعة ضد الطبيب ومتهمة فيها بالمشاركة.

وأودع الطبيب سجن عكاشة، في الأسبوع الماضي، بعد ثبوت تورطه في إنجاز رسم إراثة، أغفل فيه ذكر ورثة آخرين، يتحدرون من عمته المتوفاة، إذ عمد إلى تزوير شهادة إراثة عدلية، يشهد فيها الشهود أن عمة الطبيب لم تخلف أبناء، ما مهد له الطريق للاستيلاء على عقاراتها الموروثة من الجد، رغم أن الطبيب نفسه سبق أن أدلى بشهادة لابنة عمته لمناسبة عقد قرانها، وهو ما كان دليلا قاطعا على تعمده التزوير والادعاء بأن عمته لم تنجب أبدا. وبخصوص تحويل الملف إلى البيضاء، وسهر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على تتبع أبحاثه، أوضحت مصادر “الصباح” أن الاختصاص ينعقد لوجود سكن المتهم الرئيسي بالعاصمة الاقتصادية، وأيضا لوجود شكاية تتهمه بالاستيلاء على عقار في بوسكورة.

المصطفى صفر

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