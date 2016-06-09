الإثنين 11 ديسمبر 2017
السكن الاجتماعي… تلاعبات في دفاتر التحملات

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1 تعليق

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    فرح بلال

    السكن الاجتماعي اصبح يسيطرون عليه لوبيات لا يحترمون القانون حنى دفتر التحملات لا يطلع عليه المستتهلك ليفعل المنعش ما يريد مثلا شقة في مشروع معروف في دار بوعزة قرب اكوا بارك عندي في العقد المبدئي 46 م مىبع واجل التسليم لم يحترم مضت عليه 5 سنوات وان تعد التجاوزات لا تحصوهااين القانون واين المراقبة؟

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